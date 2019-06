Jean-Claude Juncker recevra ce mardi le conseiller de Trump, Jared Kushner, à Bruxelles

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker recevra ce mardi à sa demande Jared Kushner, gendre et conseiller du président américain Donald Trump, pour un entretien consacré à la situation au Proche-Orient et d’autres enjeux géopolitiques, a annoncé sa porte-parole Mina Andreeva. « Le Président Juncker recevra Jared Kushner, conseiller du président des Etats-Unis Donald Trump mardi à 17H45 au siège de la Commission. L’entretien a été demandé par M. Kushner et portera sur la situation au Moyen-Orient et d’autres sujets géopolitiques. La cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini assistera à cette réunion », a déclaré la porte-parole.

L’entretien ne sera pas suivi d’un point presse, a-t-elle précisé.

source: Belga