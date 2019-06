Federer se défait de son compatriote Wawrinka et retrouvera Nadal en demies

Roger Federer (ATP 3/N.3) a eu besoin de quatre sets et 3h35 de jeu pour venir à bout de Stan Wawrinka (ATP 28/N.24) dans un duel helvétique en quarts de finale des Internationaux de France. L’homme aux vingt titres majeurs s’est finalement imposé 7-6 (4), 4-6, 7-6 (5), 6-4 et défiera Rafael Nadal vendredi dans une demi-finale tant attendue. La partie a été interrompue avant un orage alors que le marquoir du Suzanne-Lenglen indiquait 7-6 (4), 4-6, 7-6 (5), 3-3 en faveur du Bâlois. Federer, qui n’avait plus joué à Paris depuis 2015, a globalement dominé la partie mais a dû s’appliquer car ‘Stan the Man’, jusqu’au-boutiste, a crânement joué sa chance.

Quelques minutes auparavant, Nadal a très facilement battu le Japonais Kei Nishikori (ATP 7), diminué physiquement, en trois sets, 6-1, 6-1, 6-3, afin de se qualifier pour les demi-finales. Onze fois vainqueur à la Porte d’Auteuil, le Majorquin de 33 ans a toujours remporté le tournoi une fois arrivé dans le dernier carré.

Ce sera le 39e duel entre deux des plus grands joueurs de l’histoire, l’Espagnol menant 23-15. « Si je suis revenu à Paris, c’est pour rencontrer ‘Rafa' », a déclaré Federer à l’issue de son match.

Sur terre battue, Nadal n’a été battu que deux fois par Federer en 15 rencontres: en 2007 en finale à Hambourg et en 2009 en finale à Madrid. A Roland-Garros, Nadal mène 5-0 après trois victoires en finale (2006, 2007, 2008) et deux en demies (2005, 2011). Toutefois, le Suisse reste sur six victoires de rang contre ‘Rafa’, toutes sur dur.

Source: Belga