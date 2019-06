Donald Trump rencontre Theresa May, manifestation à Londres

Donald Trump passe mardi au volet politique de sa visite d’Etat au Royaume-Uni en rencontrant Theresa May, avec parallèlement une manifestation contre sa venue à Londres où il a été reçu en grande pompe par la reine la veille. Au moment où le président américain débutera sa journée en discutant commerce avec des chefs d’entreprise britanniques et américains, un ballon le caricaturant en bébé furibond flottera dans le ciel près du Parlement britannique.

Le président américain s’est réjoui lundi que sa visite d’Etat se passe « vraiment bien », assurant n’avoir « encore vu aucune manifestation ». Mais le ton devrait changer mardi, des milliers de protestataires étant attendus à Trafalgar Square, au coeur de Londres, dont le chef de l’opposition travailliste, Jeremy Corbyn, qui haranguera la foule.

Après sa rencontre avec les milieux économiques, Donald Trump s’entretiendra avec Theresa May, dont il a fustigé la gestion du Brexit juste avant sa visite, puis ils donneront une conférence de presse en début d’après-midi. « Un grand accord commercial est possible une fois que le Royaume-Uni se sera débarrassé de ses chaînes », a tweeté lundi soir le président américain, encourageant Londres à claquer la porte du club européen.

La relation commerciale entre les deux pays sera en effet cruciale pour le Royaume-Uni post-Brexit, le pays devant quitter l’Union européenne le 31 octobre au plus tard. « Je pense que nous aurons un accord commercial très, très substantiel », « nous allons y arriver », a déclaré Donald Trump avant de discuter commerce avec des chefs d’entreprise britanniques et américains en compagnie de la Première ministre Theresa May. Celle-ci a appelé à construire un « partenariat économique plus large entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis ».

source: Belga