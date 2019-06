Des Belges parcourent six fois la circonférence de la Terre contre le cancer du sein

Plus de 2.300 personnes ont participé à la « marche rose », une initiative de l’association Pink Ribbon, engagée dans la lutte contre le cancer du sein, a indiqué cette dernière mardi. Au total, elles ont parcouru 6,4 fois la circonférence de la Terre, dépassant l’objectif initialement annoncé d’effectuer cinq fois le pourtour du globe entre le 1er et le 31 mai. La campagne visait à encourager les Belges à opter pour un mode de vie plus sain tout en attirant l’attention sur la lutte contre le cancer du sein. Un tour du monde comptabilise plus de 40.000 km. Au total, les participants à la « marche rose » ont réalisé 255.563 km et ont donc parcouru 6,4 fois la circonférence de la Terre. Les « marcheurs actifs » ont enchaîné 8.750 pas en moyenne, soit 6,5 km par jour.

La « marche rose » a non seulement permis aux participants de pratiquer de l’exercice physique et de se consacrer à leur santé mais également de soutenir une bonne cause grâce à un don de 5 euros. En tout, 34.640 euros ont été collectés. Pink Ribbon utilisera cet argent pour des projets concrets, à l’image de sa collaboration cette année avec la Fondation Registre du Cancer, pour un traitement égal du cancer du sein pour toutes les femmes, quel que soit l’hôpital choisi pour les soins.

Source: Belga