Brent Van Moer passe pro chez Lotto Soudal

Brent Van Moer, 21 ans, est passé de l’équipe Lotto Soudal U23 à l’équipe WorldTour de Lotto Soudal, avec laquelle il a signé un contrat de deux ans, annonce la formation WorldTour belge mardi. Ce passage s’est fait un mois plus tôt que prévu. Van Moer va disputer ses premières courses professionnelles ce mois-ci, aux Hammer Series Limburg (7-9 juin) et au Tour de Belgique (12-16 juin). Brent Van Moer, vice-champion du monde du monde du contre-la-montre espoirs, est également double champion de Belgique du monde du contre-la-montre espoirs. Vainqueur du Circuit Het Nieuwsblad juniors en 2015, il s’est classé 2e de l’édition espoirs de la course d’ouverture de la saison belge l’année dernière. Cette saison, il a remporté le contre-la-montre du Triptyque des Monts et Châteaux.

« C’est bien sûr excitant de passer pro mais l’entourage de Lotto Soudal m’est familier. Je vais rencontrer de nombreux coureurs belges et j’en connais certains que j’ai côtoyés chez les U23 », déclare Brent Van Moer. « Je ne sais pas trop à quoi m’attendre pour ma première course, je serai surtout là pour apprendre. Au Tour de Belgique, surtout dans le contre-la-montre, ce sera intéressant de me mesurer aux meilleurs comme Victor Campenaerts. Je serai alors le travail qu’il me reste à accomplir ».

