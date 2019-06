Australie: quatre morts et plusieurs blessés dans une fusillade à Darwin

Des tirs survenus en plusieurs endroits de la ville australienne de Darwin mardi vers 18h00, heure locale, ont fait quatre morts et plusieurs blessés, annonce la police dans un nouveau bilan, selon le site abc.net.au. Le tireur présumé, un homme de 45 ans récemment sorti de prison, a été appréhendé, affirment des sites d’information locaux.

La police parle de « quatre victimes mortellement blessées, plusieurs blessés et plusieurs scènes de crime » mais a précisé que le drame ne semble pas avoir de mobile terroriste.

Des témoins disent avoir vu un homme pénétrer dans l’hôtel Palm à la recherche d’une personne nommée « Alex » et tirer avec un fusil à pompe sur des portes de chambres, avant de prendre la fuite à bord de son pick-up. Il a été appréhendé une heure plus tard grâce aux barrages routiers mis en place autour de la ville.

Une seconde scène de tirs aurait par ailleurs eu lieu en dehors du centre-ville au cours de laquelle un homme aurait été atteint à la tête et une troisième lors de laquelle un homme aurait eu la gorge tranchée. Cette information n’est toutefois pas confirmée.

Une conférence de presse de la police est prévue à 14h00 heure belge.

Source: Belga