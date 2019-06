« On se doit de gagner ces deux matchs »

Les Diables Rouges ont entamé mardi à Tubize leur préparation en vue des deux derniers matchs de la saison, contre le Kazakhstan samedi et l’Écosse mardi, en qualification à l’Euro 2020. Malgré une longue saison, les Diables Rouges entendent effectuer avec sérieux leurs derniers devoirs avant les vacances.

« On se doit de gagner les deux matchs et de proposer du beau jeu pour le public », a résumé Axel Witsel qui a terminé le championnat d’Allemagne avec le Borussia Dortmund il y a deux semaines.

« Je n’ai rien fait pendant six jours puis je me suis entraîné physiquement », a-t-il expliqué. « Tu ne peux pas rester deux semaines sans rien faire, après c’est trop compliqué. A 18 ans ça passe, à 30 il faut prendre soin de son corps », a souri le médian.

Deux rencontres abordables

Les Diables Rouges vont terminer une longue saison par deux rencontres face au Kazakhstan et à l’Écosse, qui sont loin d’être des cadors du football européen.

« C’est clair que ce ne sont pas deux grandes affiches, mais on doit les jouer, et bien les jouer. Ce sont deux matches à la maison, on se doit de les gagner et de proposer du beau jeu pour le public. Et puis on est content de se retrouver. »

Avec le Borussia, Witsel a échoué de peu dans la conquête du titre de champion d’Allemagne. Le Bayern Munich a été sacré lors de la dernière journée au terme d’un duel palpitant durant la saison entre les deux équipes.

« Perdre n’est jamais facile, cela a été un peu dur à digérer. On a gardé espoir jusqu’au dernier match… On aurait pu avoir la cerise sur le gâteau, mais tout le monde est content au club, on doit être fier de nous. A titre personnel, je suis content de ma saison. »

En équipe nationale, Witsel côtoie Thorgan Hazard, son futur équipier à Dortmund. « Cela faisait longtemps qu’on parlait ensemble. Thorgan avait d’autres offres. Je lui ai dit qu’il a la cote dans le championnat allemand. Tout le monde le connaît, le respecte. On a groupe fort jeune, on a besoin d’un peu d’expérience. Il peut et va nous amener un plus », estime Witsel.

« Thorgan a fait une super saison, il est en confiance. Pour un footballeur, être en confiance c’est important. Il a pris autre dimension, il se libère », a conclu l’homme aux 101 sélections en équipe nationale.