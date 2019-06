Vous rêvez de prendre part à une fouille archéologique? Cette annonce est pour vous!

Les archéologues du site de La Fajouse, dans les Pyréenées-Orientales, cherchent des bénévoles pour les aider dans leur fouille cet été. Le seul critère de sélection: accepter de vivre coupé du monde dans des conditions spartiates pour trois semaines.

Avez-vous toujours eu l’âme d’un archéologue? Si c’est le cas, vous êtes au bon endroit! Des archéologues de l’Université de Perpignan recherchent des bénévoles cet été pour une campagne de fouilles. Il s’agit d’un site gréco-romain au sommet des Albères, à 900 mètres d’altitude, dans les Pyrénées-Orientales. C’est France Bleu Roussillon qui a relayé l’appel.

Découvert en 2011, le site de La Fajouse est un « sanctuaire des eaux », lieu de culte aménagé près d’une source au IVe siècle avant JC. D’après les estimations, il serait resté actif durant 800 ans. On y a trouvé des centaines d’objets depuis 2011, ce qui démontre une forte activité de culte en montagne. On ne trouve de pareils sites nul part ailleurs en France, mais bien en Italie et en Grèce.

Des conditions de vie spartiates

Toutefois, il faudra se plier aux conditions de vie en autarcie complète. Sur place, ni électricité, ni eau courante ne sont disponibles. On se lave dans la rivière et on cuisine au réchaud. « Pendant trois semaines, il n’y a quasiment aucun ravitaillement, vu le caractère isolé du site. Seules quelques vaches nous tiennent compagnie », explique Etienne Roudier, l’un des responsables.

« Le but sera de mettre au jour deux nouvelles terrasses situées en contrebas de la source sacrée, afin de documenter les activités religieuses pratiquées sur le site », précise l’appel à candidatures qui accepte les débutants. « Le critère principal, c’est la motivation et l’aptitude à vivre en société, en totale autarcie », explique Etienne Roudier. Il faut toutefois accepter également de se séparer de son GSM: « L’été dernier, nous avons sans doute été les derniers sur Terre à apprendre la victoire des Bleus à la Coupe du Monde ! »