Tournée des Spice Girls: ça ne s’arrange pas!

Le premier concert des Spice Girls, à Dublin, avait donné lieu à des soucis techniques. Les suivants ont également connu leur lot de problèmes.

Lundi soir, les Spice Girls reconstituées (sans Victoria Beckham toutefois), se produisait dans la région de Birmingham. À leur arrivée, les fans ont trouvé portes closes, alors que les organisateurs peinaient à faire face à l’afflux du public.

Les agents en charge de la sécurité, débordés, ont fini par laisser entrer tout le monde, sans procéder aux vérifications des tickets et des sacs. Pour ne rien arranger, des problèmes de parking ont été signalés. Des fans n’ont pas pu assister au concert faute de place de parking. De quoi pousser certains à demander un remboursement.

The spice girls at their 2019 UK tour:

so tell me what you want, what you really really want

The fans :

I wanna, I wanna, I wanna really

really really wanna fucking refund

— Jason Crimmins (@Crimmins171) May 27, 2019