Au Havre, des poubelles-paniers pour mieux ramasser les déchets

La ville du Havre a décidé de lutter contre les déchets à sa manière en transformant les poubelles publiques en paniers de basket ou en marelles.

On a tous en tête l’image de ces grands filets en bord de route dans lequel il faut lancer ses déchets en voiture. La ville du Havre a décidé de passer au niveau supérieur en transformant plusieurs de ses poubelles en paniers de basket ou en marelles. Une manière de plus d’encourager les plus jeunes à jeter leurs déchets et à montrer l’exemple « On s’adresse à toute la famille, peut-être davantage aux plus jeunes qui peuvent voir facilement le côté ludique », explique Yves Huchet, l’adjoint chargé des espaces publics, au Parisien.

Mais ce projet rentre dans une campagne de sensibilisation plus globale qui devrait être lancée d’ici juillet, avec notamment des poubelles qui permettront de trier les déchets et des compacteurs pouvant stocker dix fois leur volume. « Une des caractéristiques de nos habitants, c’est qu’ils veulent s’impliquer », constate de son côté Gautier Feuillepain, le directeur de la propreté. « On leur en donne ainsi l’occasion ».