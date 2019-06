Qui ? Gaëlle Houyoux

Âge ? 27 ans

Fonction ? Corporate Communications Specialist

Entreprise ? Securex

En quoi consiste votre job ?

« Je m’occupe de tout ce qui est lié à la réputation et à l’image de Securex, aussi bien au niveau interne qu’externe. Pour la communication interne, nous travaillons à travers les différents services et départements de Securex. Nous essayons également de booster la dimension internationale du groupe et la culture d’entreprise. Pour l’externe, nous veillons à une bonne communication via les différents canaux, ainsi que sur les réseaux sociaux avec notre Social Media Specialist. »

Pourquoi appréciez-vous travailler chez Securex ?

« J’apprécie la diversité de mes tâches, de mes projets et de mes responsabilités. Je peux vraiment m’occuper d’un projet de A à Z. J’aime aussi l’ambiance et l’atmosphère de travail. Il y a beaucoup de jeunes fraîchement recrutés et de collègues très motivés. On travaille tous ensemble sur plusieurs projets et c’est vraiment très sympa. Securex est une entreprise qui investit en nous et qui nous boost à nous développer. »

Quelles sont les forces de l’entreprise ?

« L’une de nos valeurs chez Securex est « strong together », c’est-à-dire d’être fort ensemble. Il y a trois ans, nous avons lancé un programme ambassadeur au sein de l’entreprise. Aujourd’hui, ils sont 300 collaborateurs motivés qui s’investissent dans divers projets liés à la vie de l’entreprise. Chaque jour, ces ambassadeurs montrent leur engagement et c’est vraiment génial à vivre. »