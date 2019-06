Les sargasses, ce fléau qui menace les plages mexicaines

Le Mexique est connu pour ses plages à la blancheur immaculée et à l’eau cristalline. Pourtant, un fléau menace ces paysages idylliques, puisque les sargasses ont récemment fait leur réapparition sur la côte mexicaine. Celles-ci mettent en danger l’industrie touristique.

C’est depuis 2015, lors de la première vague, que les sargasses sont revenues en force sur les plages mexicaines. Le phénomène a littéralement explosé en 2018, avec l’arrivée de 24 millions de mètres cube de ces algues, soit l’équivalent de 3.000 terrains de football, comme l’expliquent nos confrères de Paris Match.

Pour les touristes, c’est bien évidemment une déception au moment d’arriver sur ce qu’ils pensaient être un tableau de rêve: « Nous venons ici pour voir une mer bleue et cristalline », explique Livia Vendramini, qui habite au Brésil. La jeune femme a parcouru 65 kilomètres avec deux autres amies, pour essayer de trouver une plage épargnée par le phénomène. « On a dû venir jusqu’ici, prendre un bateau et aller au large « , raconte-t-elle.

Un écosystème en danger

Une fois échouées, les sargasses doivent être enlevées au plus vite car leur décomposition aspire l’oxygène de l’eau et leur traînée sombre bloque la lumière du soleil, éliminant la vie marine. C’est donc tout un écosystème qui est en danger à cause de ces algues brunes. « Cela pourrait se transformer en un désastre écologique« , estime Marta Garcia, chercheuse espagnole à l’Université nationale autonome du Mexique (Unam).

Les scientifiques affirment que ces algues destructrices arrivent par les vents et les courants depuis une zone de concentration détectée en 2011. Elle se situe entre l’Amérique du Sud et l’Afrique. Une seule mer de sargasses existait auparavant, dans l’Atlantique nord, à l’est des Etats-Unis. « Cette zone contient plus de nutriments (générés par l’activité humaine) que la mer des sargasses d’origine, sans compter les problèmes de déforestation en Afrique et en Amérique du Sud (…) et la désertification en hausse ces dernières années », explique Brigitta Van Tussenbroek, chercheuse à l’Unam.