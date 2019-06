Roland-Garros – Khachanov bat Juan Martin del Potro et obtient son meilleur résultat en Grand Chelem

Karen Khachanov, 11e mondial et 10e tête de série, a battu l’Argentin Juan Martin del Porto (ATP 9/N.8) en quatre sets, 7-5, 6-3, 3-6 et 6-3 après 3h09 de jeu, lundi soir en huitièmes de finale des Internationaux de France. Le Russe de 23 ans atteint pour la première fois de sa carrière les quarts de finale d’un Grand Chelem et défiera l’Autrichien Dominic Thiem (ATP 4), vainqueur autoritaire plus tôt dans la journée du Français Gaël Monfils en trois sets: 6-4, 6-4, 6-2.

Khachanov mène une victoire à zéro contre Thiem, finaliste à Roland-Garros en 2018. En effet, le Russe avait écarté l’Autrichien en demies du Masters 1000 de Paris l’année dernière avant de battre Novak Djokovic en finale pour s’adjuger le titre le plus significatif de sa carrière.

C’est la troisième participation de Khachanov à la Porte d’Auteuil, lui qui s’était incliné devant Andy Murray en 2017 et devant Alexander Zverev en 2018, chaque fois en huitièmes de finale.

