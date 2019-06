Réhabilitation d’un responsable nord-coréen ayant fait l’objet d’une purge

Un haut responsable nord-coréen tombé en disgrâce selon la presse sud-coréenne après l’échec du sommet américano-nord-coréen de Hanoï a fait son apparition aux côtés du leader Kim Jong Un, a rapporté lundi la presse officielle nord-coréenne. Kim Yong Chol, haut responsable du parti unique au pouvoir, et homologue nord-coréen du secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo dans les discussions sur le nucléaire, avait été été envoyé dans un camp de travail, après l’échec du sommet organisé à Hanoï en février, selon le journal sud-coréen Chosun Ilbo.

Mais dimanche tard dans la soirée, Kim Yong Chol se trouvait parmi les principaux leaders du pays — dont Kim Jong Un, son épouse Ri Sol Ju et d’autres hauts dirigeants du parti au pouvoir et des officiers de haut rang — à l’occasion d’un événement artistique, a rapporté l’agence officielle nord-coréenne KCNA.

La commission du Parlement sud-coréen chargée des renseignements avait indiqué en avril que Kim Yong Chol avait été écarté pour la manière dont il a géré le sommet de Hanoï, bien qu’il avait été nommé récemment au sein de la Commission des Affaires de l’Etat, organisme dirigeant à la tête duquel se trouve Kim Jong Un.

Suite à l’échec du deuxième sommet entre Kim Jong Un et Donald Trump, Kim Hyok Chol — qui avait réalisé le travail préparatoire avant le sommet et voyagé jusqu’à la capitale vietnamienne à bord du train privé de Kim Jong Un –, a été fusillé pour avoir « trahi le leader suprême » après avoir été retourné par les Etats-Unis en amont de la rencontre, avait rapporté le quotidien sud-coréen Chosun Ilbo le 31 mai.

Kim Hyok Chol était l’homologue de l’émissaire américain Stephen Biegun dans les discussions préparatoires au sommet de Hanoi.

source: Belga