Pour « briser le silence », un rapport sur les violences de surveillants de prison

Quand les agressions, derrière les portes closes des prisons, sont le fait de surveillants: l’Observatoire international des prisons (OIP) a publié lundi un rapport sur les violences commises sur les détenus en dénonçant le règne de l' »omerta » et de l' »impunité ». « A l’heure où les violences policières sont régulièrement pointées du doigt, rappelons qu’il est un autre espace, non public, où la légitimité de la violence étatique devrait être questionnée et où aucun débordement ne devrait être toléré : la prison », écrit Cécile Marcel, directrice de la section française de l’OIP. L’association de défense des droits des détenus dénonce « un système qui permet à ces violences de se perpétuer, quand bien même elles resteraient le fait d’un petit nombre », « un système sur lequel repose une chape de plomb ».

Il a fallu douze mois pour réaliser cette enquête, qui s’appuie sur cent entretiens, la plupart sous couvert d’anonymat avec des détenus, avocats, surveillants, directeurs de prison, magistrats… Il n’existe, explique l’association, aucune donnée officielle, aucune statistique sur le sujet. Impossible donc de mesurer l’étendue de ces violences. L’OIP a reçu près de 200 signalements en deux ans. L’observatoire a relevé des situations « intrinsèquement conflictuelles », comme les fouilles intégrales, à nu, « particulièrement intrusives et attentatoires à l’intimité et donc sources de tensions », ou les placements en cellule disciplinaire à l’issue d’incidents ou d’altercations.

Pour l’OIP, l’augmentation de la surpopulation carcérale, qui engendre une dégradation des conditions de détention, aggrave le phénomène. L’association déplore « le secret » qui entoure ces violences. Les auteurs « multiplient les stratégies pour que celles-ci soient tues ». Les détenus, eux, préfèrent se taire « face aux risques de représailles ou de bouleversements dans le cadre de l’exécution de leur peine ». L’esprit de corps entre surveillants favoriserait également cette « omerta ».

Dans la trentaine d’affaires recensées par l’OIP qui ont abouti à une condamnation depuis dix ans, les surveillants ont en majorité écopé de peines de prison avec sursis. Pour plus de transparence, l’OIP demande, entre autres, la publication de données sur le nombre de poursuites et de condamnations de personnels pénitentiaires. Pour l’association, il faut par ailleurs permettre les saisines individuelles et confidentielles de l’inspection générale de la justice sur le modèle de l’IGPN, la police des polices.

