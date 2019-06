Malines va saisir la Cour belge d’arbitrage pour le sport (CBAS) dans les sept jours

Le KV Malines, vainqueur de la Coupe de Belgique de football et champion de la Proximus League (D1B), conteste les sanctions de la Commission des Litiges d’Appel pour le Football Professionnel qui ont annulé sa montée en Jupiler Pro League (D1A) avec un retrait de 12 points en prime, sa participation à la phase de poules de l’Europa League, et son inscription à l’édition 2019-2020 de la Coupe de Belgique. Il va interjeter appel auprès de la Cour belge d’arbitrage pour le sport (CBAS) « dans les sept jours », selon un communiqué publié lundi sur le site internet officiel du club www.kvmechelen.be. « Nous avons pris cette décision en constatant à la lecture du pourtant très long texte des motivations du jugement rendu à l’encontre du club, qu’aucune réponse à nos demandes, remarques et arguments, n’y figure », explique l’avocat du Kavé Malines Joost Everaert. « Le Conseil d’administration du club va examiner encore plus en profondeur le document, avant de saisir la CBAS ».

« Malines est innocent, et ne va pas payer pour une faute qu’il n’a pas commise », conclut le communiqué. Le Kavé, pour rappel, a été condamné pour avoir tenté de falsifier la rencontre de la dernière journée de la saison régulière du championnat de D1A 2017-2018 contre Waasland-Beveren (2-0), le 11 mars 2018.

Source: Belga