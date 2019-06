Les Diables entament mardi leur préparation pour le Kazakhstan et l’Ecosse

Les Diables Rouges entament mardi à Tubize leur préparation pour leurs deux derniers matches de la saison, deux rencontres de qualification à l’Euro 2020, qui auront lieu samedi contre le Kazakhstan et mardi 11 juin face à l’Ecosse, à chaque fois au stade roi Baudouin de Bruxelles. Roberto Martinez a sélectionné 28 joueurs pour ces deux rencontres, dont le gardien d’Eupen Hendrik Van Crombrugge,le seul nouvel appelé de la sélection. Van Crombrugge, 26 ans, remplace Koen Casteels, blessé à la cuisse jusqu’au terme de la saison.

Par rapport au dernier rassemblement, Martinez enregistre les retours de plusieurs cadres, à savoir Vincent Kompany, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Thomas Meunier et Romelu Lukaku, tous blessés en mars. En ce qui concerne De Bruyne, il s’agit même de sa première sélection depuis le Mondial 2018. Le meneur de jeu de Manchester City a connu une saison perturbée par plusieurs blessures.

Mousa Dembélé n’est pas repris, lui qui a quitté Tottenham pour Guangzhou R&F, en Chine, en janvier. Outre Casteels, Dedryck Boyata et Jason Denayer, qui vient de se faire opérer, sont également forfaits sur blessure.

Depuis l’annonce de la sélection, Divock Origi et Simon Mignolet ont remporté la Ligue des champions avec Liverpool. Le premier a inscrit le second but des Reds, qui ont battu Tottenham 2-0, et le second est resté sur le banc. Jan Vertonghen et Toby Alderweireld ont disputé la finale avec les Spurs. Eden Hazard a lui remporté l’Europa League avec Chelsea, marquant deux buts et donnant un assist lors de la finale face à Arsenal (4-1).

Après avoir battu la Russie (3-1) et Chypre (0-2), les Diables Rouges sont déjà seuls en tête du groupe I. La Belgique terminera la saison par deux matchs à domicile, sur papier abordables. Le Kazakhstan a parfaitement débuté ces qualifications en battant l’Ecosse 3-0. Les Kazakhs ont ensuite subi une lourde défaite à domicile face à la Russie (0-4). Malgré la victoire 0-2 à Saint-Marin, le revers au Kazakhstan a coûté sa place à Alex McLeish (ex-Genk), remplacé par Steve Clarke.

Source: Belga