Les déclarations fiscales papier et les propositions de déclaration simplifiée envoyées

Le SPF Finances a envoyé le mois dernier toutes les déclarations fiscales papier et les propositions de déclaration simplifiée, a indiqué lundi le service fédéral. Les contribuables qui ont rempli l’année dernière leur déclaration fiscale via la plateforme numérique MyMinfin (Tax-on-web), le portail fiscal en ligne, ne recevront cette année plus aucun exemplaire sur papier. Les personnes qui souhaiteraient tout de même continuer à recevoir leur déclaration d’impôt des personnes physiques en version papier sont invitées à appeler le point de contact (02/572.57.57).

Les citoyens qui ont reçu l’année dernière une proposition de déclaration simplifiée via Tax-on-web ne recevront pas non plus de proposition papier par la poste.

Les contribuables qui rentrent leur déclaration sur papier ont jusqu’au 28 juin pour la faire parvenir au SPF Finances. Ce délai vaut également pour les personnes qui souhaitent modifier leur proposition de déclaration simplifiée via le formulaire de réponse papier. Les personnes qui soumettent leur déclaration en ligne via Tax-on-web ont quant à elles jusqu’au 11 juillet 2019.

Source: Belga