Kirsten Flipkens jouera mardi à Roland-Garros pour une place en demies du double

Kirsten Flipkens, associée à la Suédoise Johanna Larsson pour former la 15e paire tête de série, montera mardi sur le court Simonne-Mathieu en troisième rotation pour tenter de valider son ticket pour les demi-finales du double à Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem. Pour y parvenir, le duo belgo-suédois devra écarter l’Américaine Nicole Melichar et la Tchèque Kveta Peschke (N.7). Si Flipkens venait à s’imposer, elle signerait son meilleur résultat en double en Grand Chelem, elle qui avait déjà atteint les quarts de finale à la Porte d’Auteuil en 2017 aux côtés de l’Italienne Francesca Schiavone. En simple, la N.3 belge, 64e mondiale, s’était inclinée 6-1, 7-5, au premier tour contre la Portoricaine Monica Puig (WTA 59).

‘Flipper’ joue très régulièrement avec Larsson, 30 ans. En effet, elles comptent deux titres, acquis à Séoul (2016) et Linz (2018), en six finales. Cette saison, elles se sont inclinées en finale du tournoi de Hobart avant d’atteindre le 3e tour de l’Open d’Australie.

Lundi, Elise Mertens sa partenaire biélorusse Aryna Sabalenka, têtes de série N.6, se sont hissées en quarts et défieront mercredi l’Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et la Lettone Jelena Ostapenko. Un deuxième joueur belge foulera l’ocre parisienne mardi. En effet, le junior Gauthier Onclin et son partenaire ouzbek Sergey Fomin, têtes de série N.8, défieront le Russe Alibek Kachmazov et le Biélorusse Alexander Zgirovsky au premier tour du double garçons. En simple, le Belge a été battu lundi par l’Italien Lorenzo Musetti (ITF 2), tête de série N.1.

Source: Belga