ATP Queen’s – Andy Murray espère reprendre au Queen’s, en double

Andy Murray a l’intention de reprendre la compétition en double au Queen’s, ont annoncé lundi les organisateurs du tournoi sur gazon qui se déroulera du 17 au 23 juin à Londres. L’Écossais, opéré à plusieurs reprises à la hanche, n’a plus joué depuis l’Open d’Australie en janvier. Il est inscrit en double avec l’Espagnol Feliciano Lopez au Queen’s. Andy Murray espère ensuite pouvoir jouer en double à Wimbledon en juillet. L’ancien numéro un mondial a en revanche quasiment exclu de pouvoir s’aligner en simple. « Je suis vraiment très excité à l’idée de retrouver le chemin des courts pour la première fois depuis mon opération », a déclaré Murray sur le site du tournoi. « Le Queen’s a toujours été un lieu particulier pour moi. C’est là que j’ai gagné mon premier match sur le circuit ATP, mon premier titre à Londres et sur gazon. Je ne suis pas encore prêt à disputer un simple. J’ai fait de réels progrès à l’entraînement et c’est, pour moi, la première étape d’un retour sur le circuit. »

Le double vainqueur du Grand Chelem anglais, 32 ans, avait annoncé en janvier qu’il prendrait sans doute sa retraite après Wimbledon, en raison de ses douleurs récurrentes à la hanche. Mais il avait ensuite retrouvé un peu d’espoir, après une nouvelle opération qui l’a libéré de la douleur. En mars, il avait déclaré qu’il aimerait « continuer à jouer » mais qu’il ne savait pas si cela était possible.

Source: Belga