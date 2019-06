Elle dévoile la technique parfaite du « pantalon trop grand »

Une jeune française a enflammé la toile en partageant une vidéo de sa technique du « pantalon trop grand » qui permet d’ajuster parfaitement les pantalons qui trop larges au niveau de la taille.

20 millions de vues, 250.000 likes et plus de 100.000 commentaires, l’utilisatrice Twitter @ketosaure ne s’attendait sans doute pas à ça en postant une vidéo de sa technique « pantalon trop grand ».

En quelques jours, sa petite astuce de 6 secondes qui permet d’ajuster un pantalon trop grand sans recourir à une ceinture a fait le tour du monde.

La technique est simple : il suffit de faire passer le bouton du jeans ou du pantalon dans le premier passant de ceinture et d’ensuite le fermer normalement. L’astuce a été validée par de nombreux internautes qui ont remercié la jeune femme de l’avoir dévoilée.

wowwww thank u TWITTER!!!!! making my fav jean shorts last another summer pic.twitter.com/k9XXsdMTyp

— KΛTΞ ⊬ (@dunfIower) May 31, 2019