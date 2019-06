8 % des moutons seraient homosexuels

On connaissant des cas d’homosexualité chez les pingouins, les dauphins ou les phoques. En réalité de nombreuses espèces animales ont des comportements homosexuels. Ainsi, un mouton sur huit serait gay.

Ce jeudi 6 juin, la chaîne britannique Channel 4 va diffuser un documentaire intitulé « My Gay Dog and Other Animals ». L’émission s’intéresse aux comportements homosexuels dans le monde animal. Et visiblement, ils sont nombreux.

Des couples connus

Plusieurs cas d’animaux homosexuels ont déjà fait la Une des médias comme Sphen et Magic, deux manchots mâles d’un zoo australien qui ont élevé un bébé après avoir couvé un œuf à tour de rôle. Plus proche de chez nous, en Allemagne, un couple de vautours gays a adopté un œuf abandonné par une femelle.

Ces deux manchots papous élèvent un poussin ensemble Ce couple de manchots gays a adopté un poussin de 3 mois. Et il s'en occupe à merveille. 🐧💕 Posted by Brut nature FR on Friday, January 25, 2019

Les béliers homosexuels, un problème pour les éleveurs

Le documentaire diffusé sur Channel 4 s’intéressera notamment à l’homosexualité chez les moutons. On y apprendre qu’un mouton sur douze serait gay et que cela n’était pas sans poser des problèmes chez les éleveurs. « D’un point de vue commercial, c’est un problème pour nous car nous avons besoin de nos béliers pour se reproduire avec les nombreuses brebis », a confié le directeur d’un élevage. Les béliers homosexuels qui refusent de se reproduire avec les brebis finissent pas être abattus pour leur viande.

L’émission montre ainsi un bélier placé dans un enclos avec 30 brebis qu’il ignore complètement. Au contraire, il tente d’atteindre l’enclos voisin dans lequel il y a d’autres béliers. Le documentaire montre également des cas d’homosexualité chez d’autres espèces comme les singes, les chiens, les tortues et les lions.