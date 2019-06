Trump traite le maire de Londres de «loser total» en arrivant au Royaume-Uni

Le président américain Donald Trump a traité lundi le maire de Londres Sadiq Khan de «loser total», dans un tweet envoyé quelques minutes seulement avant d’atterrir dans un aéroport de la capitale britannique pour une visite d’Etat de trois jours.

«Sadiq Khan, qui a fait boulot exécrable en tant que maire de Londres, a fait des commentaires ’méchants’» concernant le président des Etats-Unis, a tweeté M. Trump, estimant que ce «loser total» ferait mieux de se concentrer sur la lutte contre la criminalité à Londres.

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019