Les services fédéraux manquent cruellement de personnel: le Selor est débordé

Des mois d’attente pour des bras supplémentaires, des centaines d’offres d’emplois qui restent ouvertes: le Selor, chargé du recrutement pour l’administration fédérale, ne suit plus. Les institutions et services fédéraux peinent à pourvoir les postes vacants, signale De Standaard, lundi.

Le quotidien néerlandophone prend l’exemple du Musée de l’Afrique à Tervuren, de l’Institut royal des sciences naturelles, des Archives nationales, du SPF Finances, de la Régie des bâtiments… A l’Institut des sciences naturelles, le recrutement d’un nouveau collaborateur prend entre six et 15 mois. Aux Finances, environ 1.000 postes sont à combler. Deux-cent sont ouverts à la Régie des bâtiments.

Du côté de l’Observatoire royal, cela fait un an et demi qu’ils attendent un secrétaire et deux ans pour le poste de réceptionniste. Ronald Van der Linden, directeur de l’institut, explique que c’est la première fois qu’il vit une telle situation en 15 ans de métier. Le personnel doit donc se tranférer entre collègues, ce qui cause des burn-out et de l’épuisement au travail. Malgré plusieurs demandes de l’organe au gouvernement, ce dernier est resté muet et n’a pas apporté son soutien au Selor.

Une réglementation qui change tout

Le Selor attribue ces délais à un changement de réglementation. En 2012, le gouvernement a décidé de faire passer le recrutement du personnel contractuel par la sélection du Selor, en plus du personnel statutaire. «Cela a entraîné plus de travail, mais nos effectifs n’ont pas augmenté en conséquence», selon Koen Verlinden, business unit manager au Selor.

Dès lors, acun nouvel employé n’a été recruté et aucun nouveau départ n’a eu lieu. Il y a seulement quelques mois, le ministère a été autorisé à recruter de nouveau. Certains services et institutions forment d’ailleurs maintenant leur propre personnel et le font certifier afin qu’ils puissent s’occuper eux-mêmes de la sélection, afin de contourner le système. C’est solution est temporaire, et les personnes concernées devraient quoiqu’il arrive passer par la procédure du Selor à l’âge de 26 ans.