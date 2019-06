Un goujat demande à être remboursé pour des verres payés la veille car elle n’a pas couché avec lui

Chlo Matthews a partagé une récente conversation par SMS sur Twitter, « likée » par plus de 62.000 personnes sur le réseau social. Lors de cet échange, on peut lire qu’un homme qui lui a payé des verres la veille, lui demande de rembourser ce qui avait été offert car ils n’ont pas couché ensemble. Ce geste de goujat a été fortement critiqué par les utilisateurs.

Chlo Mattews était donc dans un bar lorsqu’un étranger lui a payé un verre. Les deux jeunes gens sympathisent et finissent par échanger leurs numéros. L’histoire ne nous dit pas si Chlo a alors eu une envie pressante, s’ils se sont perdus dans la foule ou encore si l’un des deux est simplement parti de la soirée. Mais le lendemain, Chlo reçoit un message du fameux inconnu, qui s’appelle en fait Danny, comme le relaie Metro UK.

Manifestement, l’homme était émmeché puisqu’il ne se souvient pas avoir pris le numéro, envoyant à Chlo: « Hey, qui est-ce? » comme message d’introduction. La jeune femme, étudiante en paramédicale lui rappelle alors qui elle est et Danny se souvient manifestement de Chlo, grâce à sa robe jeans.

So a guy bought me a drink when I was out last night and I gave him my number and…

Chlo Matt is officially retiring from nights out pic.twitter.com/FpCzd4Yyv0

— Chlo Matthews (@chlojmatthews8) June 1, 2019