WNBA – Washington Mystics s’impose pour son premier match à domicile avec 14 points de Meesseman

Washington Mystics, avec Emma Meesseman et Kim Mestdagh, s’est imposé 96 à 75 (mi-temps: 52-35) face à Atlanta Dream pour son premier match à domicile, le deuxième de sa saison, dans le championnat professionnel nord-américain de basket féminin (WNBA) à l’Entertainment and Sports Arena de Washington devant 4.200 spectateurs samedi. Emma Meesseman a inscrit 14 points en 17 minutes de jeu à peine avec un 7/9 à 2 pts (0/1 à 3pts), et pris 3 rebonds, délivré quatre assists pour une interception (et une faute personnelle).

Kim Mestdagh, de son côté, a pu jouer 7 minutes pour inscrire 3 points (1/2 à 3pts, 0/1 à 2pts) pour un assist et une perte de balle (et une faute personnelle).

La partie marquait le retour de la joueuse vedette de Washington, l’Américaine Elena Delle Donne après une blessure au genou.

Les Mystics s’étaient inclinés à Connecticut Sun en ouverture la semaine dernière (84-69) et reçoivent Chigaco Sky mercredi pour le dernier match déjà des deux joueuses belges qui doivent ensuite rejoindre les Belgian Cats en Espagne. La Belgique y sera à Saragosse pour un tournoi en préparation de l’Euro du 27 juin au 7 juillet en Serbie et Lettonie.

Source: Belga