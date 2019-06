WNBA – Washington bat Atlanta 96-75 grâce à 14 points d’Emma Meesseman

Emma Meesseman et Kim Mestdagh, qui avaient entamé la saison WNBA par une défaite, 84-69 à Connecticut Sun, le 25 mai, ont remporté le second. Elles ont en effet battu le Dream Atlanta, 96-75 (mi-temps: 52-35) à l’issue de la deuxième rencontre de Washington Mystics dans le championnat professionnel nord-américain de basket féminin (WNBA), samedi devant 4.200 spectateurs à l’Entertainment and Sports Arena Emma Meesseman a inscrit 14 points (7/8 à 2 pts, 0/1 à 3 pts), délivré 4 assists et pris 3 rebonds (pour une interception et une faute personnelle), en 17,22 minutes de jeu.

Kim Mestdagh, de son côté, pour la deuxième rencontre WNBA de sa carrière, a pu jouer 7,02 minutes.

Elle a inscrit un panier à trois points sur ses deux tentatives.

Washington Mystics jouera son prochain match mercredi contre Chicago.

Emma Meesseman et Kim Mestdagh regagneront ensuite l’Europe afin de rejoindre les Belgian Cats à Saragosse pour un tournoi de préparation en vue de l’Euro, du 27 juin au 7 juillet en Serbie et en Lettonie.

