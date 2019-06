Victor Campenaerts n’a pas vu la défaite arriver

Victor Campenaerts (Lotto Soudal), champion d’Europe du contre-la-montre, n’a pas été à la hauteur de son statut de favori dimanche lors de la dernière étape du Tour d’Italie cycliste. « Je ne m’attendais pas à ce que Chad Haga soit plus rapide », a reconnu le recordman de l’heure. Quelques minutes plus tard seulement, Haga (Team Sunweb) a amélioré le meilleur temps de Campenaerts. « Non, je ne m’attendais pas à ça. J’ai cru que je resterais dans le coup jusqu’à la toute fin « , a déclaré Campenaerts.

« La préparation s’est parfaitement déroulée, même au sein de l’équipe. Samedi, j’ai reçu le soutien d’Adam Hansen pour que je puisse respecter la limite de temps de la façon la plus aisée possible. Ce dimanche, j’avais un très bon feeling. Mais cela n’a pas suffi. Je ne m’attendais pas à ce que Haga me dépasse, même si je pensais qu’il se serait défoncé. Je l’avais déjà repéré dans le gruppetto et je me suis demandé: qu’est-ce qu’un bon grimpeur qui est aussi un bon chronoman fait là? Je savais qu’il préparait quelque chose, mais je pensais pouvoir le contrôler. »

Quelle est l’ampleur de la déception? « Grande, mais c’est un peu plus facile à gérer quand cela arrive après cinq minutes que quand on est dans le coup pendant trois heures. Ce que j’ai vécu avec Primoz Roglic en Romandie et à Saint-Marin. Mais je n’ai pas grand-chose à me reprocher. Aurais-je pu rouler plus vite dans la descente? Bien sûr. Mais Haga probablement aussi. »

Campenaerts se concentrera désormais sur le Tour de Belgique et le Tour. « Je me vais me reposer quelques jours. Mon prochain objectif est le Tour de Belgique: je vais essayer d’obtenir un classement à un niveau inférieur. »

Source: Belga