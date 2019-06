Victoire finale d’Alexander Kristoff au Tour de Norvège

La sixième et dernière étape du Tour de Norvège cycliste (2.HC) a été dominée dimanche par les coureurs nationaux. Kristoffer Halvorsen (Team Ineos) s’est imposé au sprint et Alexander Kristoff (UAE – Team Emirates) a remporté le classement final devant ses compatriotes Halvorsen et Edvald Boasson Hagen. Yves Lampaert (Deceunink-Quick Step), 6e, est premier Belge de l’étape et Sander Armée (Lotto Soudal), 9e, du classement final. La dernière étape menait le peloton de Gran à Honefoss sur 175 km a joué un rôle important sur le classement final. Outre une montée raide d’environ quatre km, il y avait pas mal d’ascensions au programme. Une échappée précoce de six coureurs s’est dessinée en deux temps avec les Belges Maarten Wynants et Remco Evenepoel à l’attaque pour la deuxième journée consécutive.

Cependant, les échappés n’ont jamais bénéficié de beaucoup d’espace car les équipiers des chouchous du public Boasson Hagen (Team Dimension Data) et Kristoff ont imprimé le rythme au peloton. A 15 bornes de l’arrivée, dans la foulée du regroupement, pour Tim Wellens a tenté sa chance dans une montée. Son duo avec le Suisse Marc Hirschi (Team Sunweb) n’a pas duré longtemps puisqu’il a été anéanti dans la descente successive.

Les attaques de Kristoffer Skjerping (Uno-X) et de Boasson Hagen à deux km de la ligne n’ont pas permis d’éviter le sprint qui a vu Halvorsen, 23 ans, remporter sa deuxième victoire de la saison. Kristoff, qui a gagné pour la première fois son tour national, succède au palmarès à l’Espagnol Eduard Prades.

Source: Belga