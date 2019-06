Vers une baisse des tensions entre les Etats-Unis et l’Iran ?

Washington Les Etats-Unis sont prêts à commencer à parler à l’Iran « sans conditions préalables », a déclaré hier en Suisse le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo. Il a toutefois précisé que « l’effort américain visant à stopper radicalement les activités néfastes de la République islamique et de sa force révolutionnaire va se poursuivre ». C’est la première fois depuis plus d’un an que l’administration de Donald Trump dit aussi clairement qu’elle est prête à engager le dialogue sans conditions préalables. Le président iranien Hassan Rohani a affirmé samedi que des négociations avec les Etats-Unis ne pourraient toutefois se tenir que dans le « respect » et pas si cela résultait « d’un ordre ».

source: Belga