Roland-Garros – Kirsten Flipkens en quarts de finale du double dames

Kirsten Flipkens, associée à la Suédoise Johanna Larsson, s’est qualifiée pour les quarts de finale du double dames de Roland-Garros, la 2e levée du Grand Chelem, dimanche à Paris. La paire belgo-suédoise, tête de série N.15, a battu en 8e de finale l’Ukrainienne Nadiya Kichenok etl’Américaine Abigail Spears en deux sets 6-3, 6-2. La rencontre a duré 1 heure et 6 minutes. En quarts de finale, Flipkens et Larsson affronteront soit le duo tête de série N.7 formé par l’Américaine Nicole Melichar et la Tchèque Kveta Peschke, soit la paire tête de série N.10 composée de la Slovène Andreja Klepac et de la Tchèque Lucie Hradecka.

En simple, Kirsten Flipkens (WTA 64) s’était inclinée 6-1, 7-5, au premier tour, mardi, contre la Portoricaine Monica Puig (WTA 59).

Elise Mertens sa partenaire biélorusse Aryna Sabalenka affronteront lundi, pour une place en quarts de finale, les Américaines Desirae Krawczyk et Jessica Pegula.

Source: Belga