Le bourgmestre de Knokke rassure: «Les francophones sont toujours les bienvenus»

Léopold Lippens a tenu à rassurer les francophones qui se rendent régulièrement à Knokke, affirmant qu’ils étaient « toujours les bienvenus ». Après le score historiquement élevé du Vlaams Belang, de nombreuses interrogations auraient été reçues par la commune balnéaire.

«Mes amis francophones de Bruxelles et de Wallonie peuvent dormir sur leurs deux oreilles, notre conseil municipal et ses habitants vous accueillent avec plaisir toute l’année. En tant que station balnéaire la plus cosmopolite du pays, nous souhaitons donner à tous nos visiteurs le sentiment d’être chez eux à Knokke-Heist», déclare, dans un communiqué publié dimanche, le bourgmestre de Knokke Léopold Lippens. Le bourgmestre réagit ainsi aux interrogations «nombreuses» de francophones qui se demandent s’ils sont toujours les bienvenus à la suite des résultats des élections qui ont vu une forte progression du Vlaams Belang.

«Quelle que soit la composition du prochain gouvernement flamand et fédéral, un séjour à Knokke-Heist reste une expérience unique», souligne encore le bourgmestre.

«Outre les Belges francophones, néerlandophones et germanophones, les Néerlandais, Suisses, Suédois, Français, Italiens, Américains sont également des visiteurs importants dans notre station balnéaire. Un accueil chaleureux leur est toujours garanti. De plus, à Knokke-Heist, nous célébrons les fêtes des communautés et des pays voisins», conclut Léopold Lippens.