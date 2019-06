Hockey Pro League – Les Red Panthers n’ont pas trouvé la solution face à l’Allemagne

L’équipe nationale dames de hockey, 13e mondiale, s’est inclinée 0-4 devant l’Allemagne (FIH-5), dans son 10e match de Hockey Pro League, dimanche après-midi, à la Wilrijkse Plein d’Anvers. Jamais les protégées de Niels Thijssen, menées 0-2 à la mi-temps n’ont trouvé la solution face à une équipe dirigée par l’ancien Red Lions Xavier Reckinger, qui menace de plus en plus la Belgique pour la 4e place du classement, qualificative en vue du Final Four de fin juin à Amsterdam. Les Allemandes ont rapidement trouvé la faille dans la défense belge dès le premier quart-temps via deux buts de Charlotte Stapenhort (3e et 10e). « Elles ont bien joué le coup sur deux erreurs de notre ‘press' », a expliqué Alix Gerniers après match. L’on sait dès lors à ce moment que cela va être compliqué contre une nation comme l’Allemagne. On aurait dû augmenter notre niveau et on a pas réussi à le faire en deuxième période. On a regardé et rien fait pour essayer de réagir et tenter d’inverser la tendance », a ajouté sans ambages la meneuse de jeu gantoise.

Effectivement, Rebetta Grote (40e pc) et à nouveau Stapenhort (58e), intenable dimanche, ont accentué l’écart en seconde période pour des concurrentes directes de la Belgique en vue d’un éventuel Final Four. « On a vu que l’Allemagne est une grosse équipe et qu’elle mérite d’être dans le top 4, mais on devait essayer de prendre des points aujourd’hui à domicile. A nous maintenant d’apprendre de nos erreurs et de faire comme contre la Grande-Bretagne, face à qui nous n’étions nulle part à l’aller et avons réussi à corriger pas mal de détails au retour. »

Suite à cette défaite, la troisième et la première à domicile des joueuses de Niels Thijssen depuis le début de la compétition, la Belgique pointe désormais en 4e position du classement provisoire, derrière les Pays-Bas, leaders devant l’Argentine et l’Australie.

Pour la suite de la compétition, les Panthers défieront, toujours à Wilrijk, samedi 8 juin les Pays-Bas, championnes d’Europe et du monde en titre et leaders incontestables de la compétition. Suivront ensuite des déplacements aux Pays-Bas (9 juin), en Allemagne (12 juin), avant de terminer à domicile, à Anvers, face à la Nouvelle-Zélande (16 juin), l’Australie (19 juin) et l’Argentine (23 juin).

Source: Belga