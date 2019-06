Euro de basket (d) – La Belgique s’incline une seconde fois contre le Japon (84-71) en stage près de Tokyo

La Belgique s’est inclinée une seconde fois face au Japon lors de son stage à Mito, près de Tokyo. Déjà battues 91-75 vendredi, les Belgian Cats ont subi une nouvelle fois la rencontre 84-71 (mi-temps: 44-31) face aux Nippones (FIBA 10). Philip Mestdagh doit compter pour l’instant sans ses cadres Emma Meesseman, Julie Allemand et Kim Mestdagh. Dans les quatorze belges au Japon depuis une semaine, Ann Wauters, toujours en revalidation de son genou, et Laure Resimont, touchée au genou, n’étaient pas sur la feuille de match.

Antonia Delaere a été la meilleure réalisatrice côté belge avec 15 points (pour 7 assists). Julie Vanloo a rajouté 14 unités.

Déjà qualifiées pour les JO de Tokyo en 2020, les Japonaises avaient battu la Belgique (FIBA 16) après prolongation en phase de groupes à la Coupe du monde à Tenerife où les Belges avaient terminé 4es (et le Japon 9e).

La Belgique prend cette semaine la direction de l’Espagne pour un tournoi à Saragosse avec les Espagnoles, championnes d’Europe, la Russie et l’Italie les 8 et 9 juin.

Emma Meesseman et Kim Mestdagh doivent rejoindre la délégation en Espagne en provenance directe de Washington où a débuté la saison WNBA.

Après une courte période de repos après son titre de championne de France avec Lyon ASVEL, Julie Allemand est également attendue à Saragosse.

Les Belges ont entamé à Tokyo leur préparation en vue de l’Euro du 27 juin au 7 juillet en Serbie et en Lettonie, où un top 6 est qualificatif pour l’un des tournois pré-olympiques.

. Vendredi:

A Mito (Tokyo),

Japon – Belgique 84-71

25-16/19-15/19-18/21-22

Belgique: 21/35 à 2pts, 6/16 à 3 pts, 11/16 LF, 29 rebonds (pour 25 au Japon), 18 assists (27 au Japon), 20 pertes de balle (11 au Japon) , 19 fautes (16 au Japon). Delaere 15 (1×3, 7 assists), Nawezhi, Carpréaux, Linskens 6 (7 rebonds), Trahan-Davis 9 (5 rebonds), H. Mesdtagh 5 (1×3), Geldof 6, Nauwelaers 8 (1×3), Vanloo 14 (3×3), Raman 6 (7 rbds), Devos 2

Source: Belga