Après le soleil et la chaleur, voici la pluie et les orages

Il fera très chaud dimanche après-midi avec des maxima autour de 30 degrés. D’abord du soleil et des nuages élevés puis l’Institut royal météorologique (IRM) prévoit le développement de nuages cumuliformes avec risque d’une averse orageuse locale en fin d’après-midi. Ce soir et cette nuit, le ciel sera changeant avec des averses localisées et le risque d’orage. Lundi, une zone de pluie traversera le pays d’ouest en est et les températures se rafraîchiront légèrement. Il y aura encore des averses et de l’orage mardi et mercredi. Lundi matin, il fera très nuageux sur la plupart des régions avec des averses de pluie dans l’ouest. Progressivement, le temps se dégagera dans l’ouest mais se dégradera dans l’est du pays. En fin de journée, les pluies ne concerneront plus que les régions proches de l’Allemagne. Maxima autour de 20 ou 21 degrés en Flandre et de 20 à 24 degrés en Ardenne.

Mardi, il fera d’abord sec sur de nombreuses régions et partiellement nuageux. Au fil des heures, le ciel s’ennuagera et, surtout l’après-midi, l’IRM s’attend à des périodes de pluie ou averses. Principalement dans l’est du pays, le risque d’orage est aussi présent. Maxima entre 20 degrés à la mer et 25 degrés en Campine.

Mercredi, le temps sera pluvieux sur l’ouest. Sur l’est, quelques éclaircies sont possibles mais également des précipitations intermittentes avec le risque d’orage. Maxima entre 18 degrés à la mer et 23 degrés sur l’est et le nord-est.

Jeudi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec un risque plus limité d’averses. Il fera aussi moins chaud avec des maxima de 16 à 20 degrés.

