VIDEO : Elle se retrouve face à un alligator de trois mètres dans sa cuisine

En Floride, une femme s’est retrouvée nez-à-nez avec un alligator mesurant trois mètres de long au beau milieu de sa cuisine. L’animal s’est introduit dans l’habitation en brisant des carreaux.

Un visiteur nocturne inhabituel s’est introduit dans une propriété à Clearwater, en Floride (États-Unis) : un alligator de trois mètres de long. L’animal est entré en brisant des vitres situées au niveau du sol. Il a ensuite abîmé quelques meubles et cassé plusieurs bouteilles de vin, se blessant au passage.

Découvrant l’animal rugissant dans sa cuisine vers 3h30 du matin, la propriétaire a immédiatement contacté les secours. « J’ai fermé la porte de ma chambre. Je ne quitte pas cette pièce tant que vous n’êtes pas là », a-t-elle avertit.

La police de Clearwater, ainsi qu’un trappeur, sont directement intervenus sur les lieux.

See you later, alligator 🐊 A scaly 11-foot-long gator broke into a Clearwater home overnight through some low windows in their kitchen. Clearwater Police officers and a trapper responded to the scene to capture and remove the gator. There were no injuries. pic.twitter.com/jsOxRNfkEV

— Clearwater Police Department (@myclearwaterPD) May 31, 2019