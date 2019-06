Panique à Venise : un bateau de croisière fou approche de la ville

Un bateau de croisière hors de contrôle à son arrivée à Venise a suscité la panique dimanche en heurtant un quai puis un bateau touristique pour aller s’amarrer.

Des images vidéo d’amateurs postées sur Twitter montrent des touristes à terre s’enfuir en courant devant le MSC Opera qui racle le quai tout du long, moteurs rugissants, puis heurte un bateau touristique, le Michelangelo.

L’accident, survenu à San Basilio-Zaterre dans le canal de la Giudecca, pourrait être lié à la rupture d’un des câbles reliant les navires de croisière aux remorqueurs qui les aident à entrer dans les canaux, selon le quotidien ’Corriere della Serra’. Cela aurait rendu le navire du croisiériste italo-suisse incapable de s’arrêter en raison des forts courants le poussant vers le quai.

This occurred at 09:00 this morning in Venice, another reason if it was needed why Cruise ships should be up close in Venice…#Venezia #Venice #nograndinavi pic.twitter.com/VyBQwZ7gT1

