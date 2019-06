Greta Thunberg n’ira plus à l’école durant un an supplémentaire

L’activiste pour le climat Greta Thunberg n’ira pas à l’école durant un an après cet été. La jeune Suédoise, âgée de 16 ans, souhaite en effet se concentrer sur son combat pour le climat.

Greta Thunberg, source d’inspiration de milliers de jeunes à travers le monde qui ont organisé de nombreuses marches et manifestations, veut participer au sommet pour le climat des Nations Unies à New York en septembre prochain. Et ensuite se rendre à la conférence mondiale sur le sujet à Santiago, au Chili, en décembre.

La Suédoise ne s’inquiète toutefois pas pour son parcours scolaire. Elle le terminera simplement un an plus tard, dit-on dans son entourage.

Now I’m on my way through Germany to Vienna for the R20 Austrian World Summit. pic.twitter.com/sPIpttDffr

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) May 26, 2019