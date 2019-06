Trente-cinq parcs et jardins de Wallonie à découvrir ce week-end

Trente-cinq espaces verts de gestion publique ou privée ouvriront leurs portes au public samedi et dimanche à l’occasion de la troisième édition du « Week-end parcs et jardins de Wallonie », indique Johanne Dendoncker, coordinatrice à l’ASBL organisatrice. L’objectif est de faire découvrir ces espaces et de sensibiliser, cette année, à l’utilisation de l’eau.

« La thématique est: Wallonie, terre d’eau. L’eau est une denrée rare qu’il convient d’utiliser de manière mesurée. Tout au long du week-end, les parcs et jardins participants seront ouverts gratuitement, à l’exception de l’un ou l’autre qui demanderont une contribution pour une bonne cause. Des animations spécifiques seront prévues dans chacun des parcs. C’était l’une des conditions à remplir pour pouvoir être retenu », explique Mme Dendoncker.

A Modave et à Fréÿr, le concept de « pique-nique au jardin » sera inclus dans ce week-end. « Les visiteurs pourront venir avec leur pique-nique ou en commander un pour manger sur place. »

En 2018, environ 10.000 visiteurs ont participé à l’événement.

Source: Belga