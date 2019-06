Thierry Neuville derrière les trois Toyota au Portugal

les Toyota ont confirmé leur domination samedi matin au Rallye du Portugal, la septième manche du championnat du monde WRC. Le Britannique Kris Meeke a en effet remporté la première spéciale du jour (Vieira do Minho) et le Finlandais Jari-Matti Latavala, les deux suivantes (Cabeceiras de Basto et Amarante). L’Estonien Ott Tänak qui n’a donc signé aucun scratch, est néanmoins toujours en tête du classement général provisoire, mais désormais directement sous la menace de son coéquipier Latvala, deuxième à 5,1 secondes. Meeke est troisième à 18,4 secondes. Thierry Neuville (Hyundai i120 Coupé), excellent second de l’ES10 à 4,2 secondes du Finlandais, est quatrième du général à 23,7 secondes de Tänak. Le Français Sébastien Ogier (Citroën C3) est cinquième à 25,6 secondes.

Les Toyota conservent ainsi un net avantage sur leurs rivales avant les trois autres spéciales de la journée.

Tänak a toutefois rencontré des problèmes de freins dans l’ES8, qu’il a terminée en cinquième position.

Plusieurs pilotes se plaignaient beaucoup de la poussière soulevée par les voitures qui les précédaient.

« Nous avons demandé un intervalle de quatre minutes hier », soulignait Sébastien Ogier, regrettant que cela n’ait pas été accordé, même si Neuville l’estimait juste suffisant.

« Il y a vraiment trop de poussière, j’ai même dû m’arrêter car je ne voyais rien », a déclaré Esapekka Lappi (Citroën) à l’arrivée de la huitième spéciale. La suivante, la plus longue de la journée (37,6 kilomètres), se révélait très sableuse, le pilote finlandais de Citroën, sixième au général à 1:37.5, allant jusqu’à la comparer au rallye Paris-Dakar.

Le Français Sébastien Loeb (Hyundai i20 Coupé) est parti en retard pour jouer la stratégie de son équipe et avantager Neuville au maximum dans l’ES10. Il a fini neuvième à 24,4 secondes.

Classement samedi à la mi-journée:

1. Ott Tänak-Martin Järveoja (Est/Toyota Yaris) 1:55:34.5

2. Jari-Matti Latvala-Mikka Anttila (Fin/Toyota Yaris) à 5.1

3. Kris Meeke-Sebastian Marshall (G-B/Toyota Yaris) à 18.4

*** 4. Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul (BEL/Hyundai i20) à 23.7

5. Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (Fra/Citroën C3) à 25.6

6. Esapekka Lappi-Janne Ferm (Fin/Citroën C3) à 1:37.5

7. Teemu Suninen-Marko Salminen (Fin/Ford Fiesta) à 1:46.6

8. Gus Greensmith-Elliott Edmondson (G-B/Ford Fiesta) à 2:22.9

9. Elfyn Evans-Scott Martin (G-B/Ford Fiesta) à 5:24.1

…

12. Sébastien Loeb-Daniel Elena (Fra-Mon/Hyundai i20) à 22:07.4

Vainqueurs des spéciales:

ES1: Dani Sordo (Esp/Hyundai)

ES2: Ött Tänak (Est/Toyota)

ES3: Ött Tänak (Est/Toyota)

ES4: Dani Sordo (Esp/Hyundai)

ES5: Teemu Suninen (Fin/Ford)

*** ES6: Thierry Neuville (BEL/Hyundai)

*** ES7: Thierry Neuville (BEL/Hyundai)

ES8: Kris Meeke (G-B/Toyota)

ES9: Jari-Matti Latvala (Fin/Toyota)

ES10:Jari-Matti Latvala (Fin/Toyota)

Source: Belga