Roland-Garros – Serena Williams sortie par Sofia Kenin au 3e tour

Serena Williams a été éliminée au 3e tour du simple dames de Roland-Garros samedi. Sur la terre battue du court Philippe-Chatrier, l’Américaine de 37 ans, 10e mondiale et 10e tête de série, a été battue 6-2, 7-5 en 1h32 par sa compatriote Sofia Kenin, 20 ans et 35 mondiale. Blessée au genou gauche et contrainte au forfait à Rome il y a deux semaines dans ce qui constituait son seul tournoi de préparation avant le rendez-vous parisien, Serena Williams s’est imposée trois fois à Roland-Garros, en 2002, 2013 et 2015. L’année dernière, elle avait dû déclarer forfait avant son huitième de finale contre la Russe Maria Sharapova, souffrant de douleurs au niveau du pectoral droit.

En 8e de finale, Sofia Kenin affrontera l’Australienne Ashleigh Barty (WTA 8/N.8), qui a écarté l’Allemande Andrea Petkovic (WTA 69) 6-3, 6-1.

Source: Belga