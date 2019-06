Roland-Garros – Joran Vliegen en quarts de finale du double messieurs

Joran Vliegen, associé au Kazakh Mikhail Kukushkin, s’est qualifié pour les quarts de finale du double messieurs des internationaux de France de tennis samedi à Roland-Garros. Vliegen et Kukushkin ont battu au 3e tour les Argentins Federico Delbonis et Guillermo Duran en trois sets 2-6, 7-6 (7/5) et 6-4, après 1h51 de jeu. Vliegen et Kukushkin affronteront pour une place dans le dernier carré soit les Colombiens Juan Sebastian Cabal et Robert Farah, têtes de série N.3, soit la paire N.14, formée par le Néerlandais Robin Haase et le Danois Frederik Nielsen.

Joran Vliegen, 25 ans et 86e mondial en double, dispute sur la terre battue parisienne son premier tableau final d’un tournoi du Grand Chelem.

Source: Belga