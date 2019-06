Mike Pompeo à la très discrète réunion Bilderberg en Suisse

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo participe samedi à Montreux, en Suisse, à la très discrète réunion annuelle du groupe Bilderberg, qui rassemble plus d’une centaine de personnalités politiques et économiques européennes et d’Amérique du Nord autour d’enjeux mondiaux. La présence du responsable américain a été confirmée à la presse par le département d’Etat et il participera samedi après-midi à une session de la réunion, a indiqué une source officielle américaine.

Signe de la confidentialité qui règne autour de ce rendez-vous, il ne figure pas à l’agenda officiel du secrétaire d’Etat, et sa présence n’est pas mentionnée dans la liste des participants publiée par les organisateurs.

La réunion s’est ouverte jeudi et se tiendra jusqu’à dimanche.

La 67e Rencontre Bilderberg, qui réunit quelque 130 participants de 23 pays selon les organisateurs, doit se consacrer notamment à l’avenir de l’Europe, au changement climatique, à la Chine ou encore à la Russie.

Plusieurs thèmes sur lesquels l’administration de Donald Trump a des vues tranchées: climatoscepticisme — Mike Pompeo a récemment estimé que la fonte des glaces dans l’Arctique ouvrait « de nouvelles voies de passage » et donc « de nouvelles opportunités commerciales » –, liens transatlantiques dégradés, confrontation tous azimuts avec Pékin et relations complexes avec Moscou.

A l’écart de la presse, les échanges se font sous le sceau de la discrétion: les participants sont libres d’utiliser les informations collectées, mais sans révéler ni l’identité, ni l’affiliation des personnes à l’origine de ces informations.

Jared Kushner, le gendre et conseiller du président américain Donald Trump, qui doit commencer prochainement à dévoiler son plan pour résoudre le conflit israélo-palestinien, était aussi à Montreux ce week-end pour participer à la réunion.

Parmi les autres invités figurent le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, la ministre allemande de la Défense Ursula von der Leyen, le ministre français de l’Economie Bruno Le Maire et le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg.

Mike Pompeo se trouve en Suisse dans le cadre d’une tournée européenne, après Berlin et avant La Haye et Londres.

source: Belga