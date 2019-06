Fraudeonderzoek Belgisch voetbal – Le président et le directeur financier de Waasland-Beveren sanctionnés

S’il a été blanchi dans le dossier du Football Gate, Waasland-Beveren voit toutefois deux de ses admistrateurs -le président Dirk Huyck, président et le directeur financier Olivier Swolfs – sanctionnés « pour ne pas avoir satisfait au devoir d’information ». Ils ont été suspendus un an, avec sursis dans le cas du président. « Notre président et notre directeur financier ont été tous deux suspendus un an », déclare Martijn De Jonge, porte-parole du club. « Dans le cas de notre directeur, il s’agit d’un an avec sursis. Pour Swolfs, c’est une année effective. Nous allons voir en interne comment compenser son absence ».

Sur Twitter, le club waeslandien a indiqué « avoir été jugé à juste titre ». « La commission des litiges confirme que Waasland-Beveren a toujours agi correctement », indique le club.

Source: Belga