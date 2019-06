European Golden League volley (m) – La Belgique battue par la Lettonie

L’équipe nationale masculine de volley (FIVB 12) a perdu 3-1 son troisième match de l’European Golden League contre la Lettonie (FIVB 65) samedi à Riga. Le match a duré 98 minutes. Le décompte des sets: 22-25, 25-19, 25-20, 25-20 et 25-21. Après trois rencontres, la Belgique est dernière avec deux points. La Turquie (6 points) est en tête devant la Lettonie (4) et la Slovaquie (3). La Turquie et la Slovaquie comptent un match de moins.

Les Red Dragons ont débuté leur tournoi par une victoire 3-2 sur la Slovaquie (FIVB 27). Ils se sont inclinés ensuite 1-3 face à la Turquie (FIVB 33). Le 8 juin, la Belgique accueillera la Lettonie à Courtrai. Elle se rendra ensuite en Turquie (12 juin) et en Slovaquie (15 juin). Le vainqueur du groupe est qualifié pour le tour final à Tallinn, en Estonie (21-22 juin).

Après l’European Golden League, les Red Dragons disputeront un premier tournoi de qualification olympique (9-12 août). Ils y rencontreront les Etats-Unis (FIVB 2), les Pays-Bas (FIVB 15) et la Corée du Sud (FIVB 24). Le vainqueur de cette poule B sera qualifié pour les JO de Tokyo en 2020.

Les Championnats d’Europe débuteront le 12 septembre. La Belgique accueillera le groupe B et jouera successivement contre l’Autriche (FIVB 37) le 13 (20h30), l’Allemagne (FIVB 27) le 14 (20h30), l’Espagne (FIVB 35) le 15 (15h30), la Slovaquie (FIVB 27) le 17 (20h30) et la Serbie (FIVB 10) le 18 (20h30).

