Deontay Wilder va affronter une deuxième fois Tyson Fury

L’Américain Deontay Wilder, champion WBC des poids lourds de boxe, a annoncé vendredi qu’un second combat contre le Britannique Tyson Fury qui avait failli le battre en décembre dernier, était en cours de finalisation. « Comme je le dis toujours, je suis le vrai champion des lourds et comme je l’ai dit récemment, je veux régler l’histoire de tous mes combats controversés au plus vite », a-t-il expliqué sur son compte Twitter.

« Je vais d’abord m’occuper de Luis Ortiz et ensuite cela sera au tour de Tyson Fury », a-t-il assuré.

Wilder, champion WBC de la catégorie-reine depuis 2015, avait annoncé mardi dernier qu’il avait accordé une revanche au Cubain Luis Ortiz qu’il avait difficilement battu en mars 2018.

Le combat devrait avoir lieu le 28 septembre à Las Vegas (Nevada).

Wilder, 33 ans, reste sur une victoire expéditive face à son compatriote Dominic Breazeale qu’il a mis KO dès la première reprise le 18 mai dernier à New York.

Il est toujours invaincu avec 41 victoires, dont 40 avant la limite, pour un nul, et remettra en jeu son titre WBC pour la dixième fois.

Fury, ancien champion WBA, WBO et IBF des lourds, menait au pointage des juges-arbitres face à Wilder lors de leur premier combat organisé à Los Angeles en décembre dernier.

Mais l’Américain avait arraché le nul dans les deux dernières reprises en faisant poser un genou à terre à son adversaire.

Le deuxième combat entre Wilder et Fury devrait avoir lieu au premier trimestre 2020, dans une ville encore à définir.

Fury est, comme Wilder, toujours invaincu avec 27 victoires, dont 19 avant la limite, pour un nul.

Il va affronter le 15 juin à Las Vegas (Nevada) l’Allemand Tom Schwarz, invaincu en 24 combats, dont 18 victoires par KO.

Wilder a assuré que même s’il était en train de finaliser un autre combat, il ne prenait pas à la légère son prochain adversaire, Luis Ortiz.

« A aucun moment, je ne veux sous-estimer Ortiz, c’est un boxeur dangereux », a-t-il tweeté.

