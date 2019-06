Delfine Persoon, le combat de sa vie contre Katie Taylor dans le temple de la boxe

Delfine Persoon, 34 ans, la Sportive belge de l’année 2015, va disputer le 45e combat de sa carrière, sans conteste le « match de sa vie », contre la fameuse Irlandaise Katie Taylor, championne olympique en 2012. Elle l’affrontera en effet dans la nuit de samedi à dimanche au Madison Square Garden de New York, le temple mondial de la boxe, parfois mis à mal par la concurrence des grands hôtels de Las Vegas et leurs millions de dollars. Taylor remet en jeu ses trois titres mondiaux des légers (-61,235 kg), WBA, IBF et WBO.

La Belge défend de son côté la ceinture WBC, et pourra passer les trois autres autour de la taille, en cas de victoire.

Sa bourse atteint 200.000 dollars (178.882 euros).

On ne reviendra pas sur les multiples tracasseries qui n’ont même pas cessé après l’arrivée de Persoon sur le sol américain.

Place maintenant aux poings, à la stratégie, la résistance physique et la force mentale, qui vont déterminer l’issue du combat.

« Je suis plus grande qu’elle », a constaté avec plaisir Persoon à la pesée. « Cela ne veut pas dire que je vais la dominer, mais c’est quand même un avantage ».

« Je sais qu’elle est plus vive », avait-elle déclaré la semaine passée après une séance d’entraînement à Lichtervelde. « Mais on n’est pas aux Jeux Olympiques. Il y a dix rounds et si je parviens à tenir bon jusqu’à la fin du troisième, elle va forcément perdre de sa vivacité. Le vrai match pourra alors débuter, et il promet d’être très dur pour toutes les deux. Jusqu’au bout ».

Elle avait alors également évoqué l’après combat.

« Le dernier ? Peut-être, mais pas forcément », avait en effet indiqué Delfine Persoon.

« On évalue au fil des matches, et ce sera encore comme ça cette fois. Si je l’emporte, on rentre, et je prends une semaine de repos à la police. Dans le cas contraire il faudra encore rester un peu sur place pour analyser si la décision est correcte, et si le championnat s’est déroulé sans irrégularité ».

La réunion au MSG est construite autour du championnat des lourds entre le tenant anglais Anthony Joshua et l’Américain Andy Ruiz, qui remplace son compatriote Jarrell Miller, suspendu pour dopage.

Le Britannique Callum Smith, 29 ans, invaincu en 25 combats, tous remportés, défendra lui son titre de super champion WBA des super-moyens (-76,203 kg).contre le Français Hassan N’Dam N’Jikam (35 ans, 37 victoires, 3 défaites)…

