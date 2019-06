Belges à l’étranger – Tom Saintfiet prolonge son contrat de sélectionneur gambien jusqu’en 2021

Notre compatriote Tom Saintfiet qui avait signé un contrat de neuf mois comme sélectionneur de l’équipe nationale de football de Gambie, à la mi-juillet 2018, a prolongé cet engagement jusque 2021, a annoncé vendredi soir la fédération gambienne (GFF). Saintfiet n’a pourtant pas réussi à qualifier le pays pour la Coupe d’Afrique des Nations’2019 (CAN). Sa mission est de lui ouvrir les portes de l’édition’2021 de l’épreuve, puis du mondial’2022 au Qatar.

Dans l’immédiat les prochains matches opposeront la Gambie à la Guinée et au Maroc, le 7 et le 12 juin à Marrakech.

Limogé de son poste à Malte en avril 2018, Tom Saintfiet dirige sa dixième sélection nationale, la sixième africaine après la Namibie, le Zimbabwe, l’Éthiopie, le Malawi et le Togo. Il a aussi entraîné le Yemen, le Bangladesh et Trinidad et Tobago

Source: Belga