Test : Team Sonic Racing – Une bonne alternative à Mario Kart ?

Sept ans après Sonic & All-Stars Racing Transformed, Sonic et ses potes sont de retour dans un jeu de course inspiré de Mario Kart. Avec Team Sonic Racing, la saga continue-t-elle sur sa lancée ou le hérisson bleu est-il en perte de vitesse ? Réponse dans notre test.

Depuis près de 30 ans, Mario Kart reste ce qui se fait de mieux en matière de jeu de course fun, accessible et jouable à plusieurs. Les alternatives pour celles et ceux qui jouent sur PS4, Xbox One ou PC ne sont pas nombreuses. Mais en ces mois de mai et juin 2019, les joueurs vont être servis avec les sorties de Team Sonic Racing et de Crash Team Racing: Nitro-Fueled. Sonic et ses potes sont les premiers à ouvrir les hostilités avec Team Sonic Racing.

En 2010, Sega a eu la bonne idée de faire monter Sonic et ses compagnons sur des karts dans l’excellent Sonic & Sega All-Stars Racing. Deux ans plus tard, ils étaient de retour dans Sonic & All-Stars Racing Transformed. Finalement, il aura fallu attendre sept longues années pour revoir le petit hérisson bleu dans un jeu de course. Toujours développé par Sumo Digital, Team Sonic Racing est sorti le 21 mai sur PS4, Xbox One, PC et Switch.

Le principe est simple, efficace et similaire à Mario Kart. Au volant de bolides, les personnages de Sonic s’affrontent sur des circuits exotiques dans des courses endiablées de trois tours. Évidemment, les pilotes pourront compter sur des raccourcis, des zones d’accélération et bien sûr des caisses bonus avec plein d’éléments à balancer sur les adversaires.

Un travail d’équipe

Comme son nom l’indique, la grosse nouveauté de cet opus est le jeu en équipe. Le principe ? Les participants sont répartis dans des équipes de trois et le classement final de la course dépend des positions des trois membres d’une même équipe. Pour arriver aux meilleures places, les coéquipiers peuvent se passer des bonus, demander des bonus ou encore rester dans la trainée jaune d’un coéquipier pour prendre aspiration. Bref, c’est un vrai travail d’équipe qui va permettre d’être plus rapide et d’atteindre les meilleures positions. Cet aspect amène de la stratégie dans les courses et c’est finalement la bonne surprise de ce Team Sonic Racing. Vous pouvez former une équipe avec des amis en local ou en ligne et si vous jouez en solo, vos coéquipiers seront dirigés par l’intelligence artificielle.

Un casting décevant

Le casting se compose de 15 personnages tirés des aventures de Sonic et répartis entre trois catégories (vitesse, technique et puissance). C’est une petite (grosse ?) déception par rapport aux deux épisodes précédents. Exit les personnages mythiques de Sega dans le roaster. Cet opus se contente des héros, pas toujours très populaires, des aventures de Sonic. Dommage. Du côté des circuits, il y en a 18 de base et quelques autres à débloquer. Cela peut paraître beaucoup mais certains se ressemblent vraiment beaucoup. Enfin, chaque course donne droit à des points virtuels avec lesquels on peut acheter des capsules surprises. Elles renferment des éléments esthétiques et techniques qui permettent customiser les 15 karts disponibles.

Graphiquement, Team Sonic Racing ne casse pas trois pattes à un canard. Sans être moche, il paraît daté. Plus embêtant, même sur la version PS4 Pro que nous avons testée, le jeu souffre de ralentissements notamment lors de l’utilisation de certains bonus. Du côté de l’ambiance sonore par contre, le jeu de Sega est une réussite avec des morceaux sympas et qui connaissent des variations. Par exemple, lorsqu’on rentre dans le dernier tour, le rythme s’accélère.

Un contenu conséquent

En termes de contenu, Team Sonic Racing n’a pas à rougir face à un Mario Kart. On y retrouve les courses classiques et les Grand Prix qui jouables en solo ou à plusieurs en local (jusqu’à 4 joueurs) en trois modes de difficulté. Chaque course peut se jouer en équipe (la nouveauté du jeu) ou de manière plus classique où c’est chacun pour soi. On y retrouve aussi le Contre la montre et le multi en ligne. Enfin, cet opus dispose d’un mode de jeu « Aventures en équipes », un mode histoire qui aurait pu être sympa mais qui n’est en réalité qu’une succession de courses entrecoupées de cinématiques ringardes. Finalement, il sert davantage de tuto qui permet de se familiariser avec le concept et les différentes techniques du jeu.

En conclusion

Disponible aux alentours de 35 €, Team Sonic Racing fait ce qu’on attend de lui : proposer des courses funs et accessibles à tous les joueurs. C’est un jeu sympa et sans grandes prétentions qui s’apprécie avant tout entre amis. Si les courses en équipe sont une excellente idée, on regrette que le casting se limite aux personnages de Sonic et que contrairement aux épisodes précédents, il fasse l’impasse sur les héros emblématiques de Sega. Grâce à son prix doux et sympa, Team Sonic Racing est idéal pour celles et ceux qui recherchent ce genre de jeu et qui n’ont pas de Switch avec Mario Kart.