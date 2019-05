WRC – Thierry Neuville 4e après la 1e journée du rallye du Portugal, Tänak en tête

Thierry Neuville (Hyundai) pointe au 4e rang après la 1e journée du rallye du Portugal, 7e manche du championnat du monde, vendredi. Septième à mi-journée, le pilote belge a signé deux scratches dans les deux dernières spéciales du jour (ES6 et ES7) pour remonter en 4e position, à 24,2 secondes du leader, l’Estonien Ött Tänak (Toyota). Ött Tänak devance les deux autres Toyota de ses coéquipiers, le Finlandais Jari-Matti Latvala, 2e à 17.3, et le Britannique Kris Meeke, 3e à 22.8.

Derrière Neuville, le Français Sébastien Ogier (Citroën), leader du championnat, est 5e à 25.8 de Tänak.

« On creuse un peu l’écart sur Ogier, mais ce sera un gros match demain car il n’est à qu’à 1.6 », déclare Thierry Neuville. « Je suis un peu déçu de la matinée. Il m’a fallu deux spéciales pour retrouver des bonnes sensations après le Chili. Après, c’était OK ».

Les deux autres Hyundai sont dans les profondeurs du classement après avoir rencontré, dans la matinée, des ennuis d’alimentation d’essence. Le Français Sebastien Loeb est à 17.24 du leader et l’Espagnol Dani Sordo à 21.46.

« C’est un désastre », a déploré Sordo, ajoutant que la première journée était généralement décisive pour la suite du rallye.

Source: Belga